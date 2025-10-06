Corinne Diacre, nouvelle entraîneure des Marseillaises

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce lundi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination de Corinne Diacre au poste d’entraîneure des Marseillaises. Pour rappel, elle est l’unique femme à entraîner une équipe masculine professionnelle, le Clermont Foot 63 en Ligue 2. « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent », a déclaré Diacre.

« L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises », a de son côté ajouté Stefano Petruzzo, directeur général des Marseillaises. À noter qu’une conférence de presse de présentation se tiendra ce mercredi 08 octobre à l’Orange Vélodrome, à 14 heures.