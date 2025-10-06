L’AS Monaco a déjà un remplaçant pour Adi Hütter !

Actuellement sur la sellette avec l’AS Monaco, Adolf Hütter est fortement menacé suite à début de saison très maussade. Si au niveau comptable le club de la Principauté pointe à une cinquième position à 3 points du leader, le Paris Saint-Germain et à 2 unités de l’Olympique de Marseille (2e), du Racing Club de Strasbourg (3e) et de l’Olympique Lyonnais (4e), le contenu est assez décevant pour le moment. Il y a également eu cette lourde défaite 4-0 contre le FC Bruges qui met le club en difficulté en Ligue des Champions avec une 30e place provisoire.

La suite après cette publicité

L’ancien coach du Red Bull Salzbourg, de l’Eintracht Francfort et du Borussia Mönchengladbach qui a terminé 2e de Ligue 1 en 2024 et 3e en 2025 pourrait donc payer ce début de saison mitigé où l’amélioration de l’équipe ne se fait plus vraiment ressentir. Dès lors, il va falloir lui trouver un remplaçant et la trêve internationale d’octobre laisse du temps à Monaco pour finaliser cela. Les Asémistes ont d’ailleurs déjà une idée précise pour l’après Adolf Hütter.

La suite après cette publicité

Edin Terzic en pôle

Ainsi, selon L’Équipe, un nom revient de plus en plus au club et aurait des partisans en interne. Il s’agit d’Edin Terzic (42 ans), ancien coach du Borussia Dortmund qui avait été finaliste de la Ligue des Champions en 2024 en éliminant notamment le Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat depuis l’été 2024, le Germano-Croate peut donc s’engager avec un club assez facilement s’il trouve un accord avec ce dernier.

Jamais entraîneur numéro un avant ses deux expériences du côté du club de la Ruhr entre décembre 2020 et juin 2021 puis de juillet 2022 à juin 2024, Edin Terzic est considéré comme un profil intéressant pour son vécu du haut niveau et sa capacité à développer des jeunes à forts potentiels. D’autres pistes auraient été explorées en parallèle. Alors que l’avenir d’Adolf Hütter ne tient qu’à un fil, son futur remplaçant est déjà tout désigné.