AS Monaco : Adi Hütter est sur la sellette !

À onze contre dix durant 72 minutes après l’exclusion logique d’Ali Abdi, l’AS Monaco n’a pu faire mieux qu’un match nul contre l’OGC Nice sur sa propre pelouse (2-2). Un résultat identique à celui obtenu miraculeusement contre Manchester City, en Ligue des Champions cette semaine, mais le scénario de la rencontre du week-end est bien plus inquiétant. En supériorité numérique, les Monégasques n’ont pas réussi à l’emporter après notamment un gros raté de George Ilenikhena en fin de rencontre (77e).

La suite après cette publicité

Le manque d’efficacité des attaquants monégasques se fait d’ailleurs ressentir, puisque les trois derniers buts inscrits en Ligue 1 sont trois penalties d’Ansu Fati. Au-delà de l’attaque en deçà des attentes, la fébrilité défensive inquiète. La faute aussi à de nombreux absents en défense centrale et au milieu de terrain, dans l’attente d’un retour de Paul Pogba. «Nous avons essayé d’apporter du danger par des centres et en jouant vite, mais Nice a su bien défendre, il faut les féliciter pour ça. Nous avions le contrôle de la rencontre, mais nous n’avons pas trouvé la bonne situation pour faire la différence. Je ne suis donc évidemment pas à 100% satisfait de ce nul parce que nous voulions l’emporter», tentait d’expliquer Adi Hütter après la rencontre.

La suite après cette publicité

Monaco cherche des remplaçants pour Adi Hutter

Après sept premiers matches de Ligue 1, l’AS Monaco pointe à la 5e place et avec deux points de retard sur Strasbourg, Lyon, Marseille et trois sur le leader parisien. Rien d’alarmant d’un point de vue comptable, mais c’est surtout le niveau de jeu proposé par le technicien allemand qui inquiète, puisque l’équipe du Rocher est encore trop dépendante de ses individualités. Assez pour fragiliser le statut d’Adi Hütter ? D’après les informations de L’Equipe, son avenir n’est pas assuré.

En effet, l’AS Monaco penserait à un changement d’entraîneur durant cette trêve internationale de début octobre. Jusqu’à tard dans la nuit dimanche soir, la question de son avenir était en suspens. Fabrizio Romano va d’ailleurs dans ce sens en expliquant qu’il pourrait bien être limogé dans les prochains jours, alors que la direction monégasque explore des options pour le remplacer. Les prochains jours pourront donc être décisifs pour Adi Hütter et l’AS Monaco, qui effectuera un déplacement à Angers, puis recevra Tottenham après la trêve internationale.