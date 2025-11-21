AS Monaco : le retour imminent de Paul Pogba fait déjà beaucoup parler

Cette fois-ci, l’heure du Pogback a enfin sonné. Présent pour la première fois dans le groupe de l’AS Monaco, Paul Pogba devrait figurer sur la feuille de match samedi à l’occasion du déplacement au Roazhon Park. Un événement puisque cela fait plus de deux ans que le Français n’a plus joué. Sa dernière apparition remonte au 3 septembre 2023 face à Empoli avec la Juventus. Par la suite, la Pioche a été suspendue 4 ans en raison d’un test antidopage positif. Mais sa sanction a été réduite à 18 mois et le footballeur de 32 ans a été autorisé à rejouer en club par la suite. Malgré plusieurs approches, il a pris son temps avant de finalement dire oui à l’ASM. Mais le chemin a été encore long pour le milieu, qui a dû suivre un programme de réathlétisation avant de retrouver le groupe. Cela a pris du temps.

Cinq mois d’attente pour le Français

D’ailleurs, Adi Hütter, le coach qui l’a accueilli sur le Rocher, a été viré entre-temps. Il a été remplacé par Sébastien Pocognoli, qui devrait donc être l’entraîneur qui relancera Pogba. Le Belge pensait compter sur le Français un peu plus tôt. Le 30 octobre, il avait annoncé un potentiel retour du milieu en conférence de presse. Mais le lendemain, Pogba s’était de nouveau blessé à la cheville à l’entraînement. «Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier à l’entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui il sera absent demain (samedi 1er novembre, face au Paris FC). La cheville a un peu tourné, on doit attendre les examens complémentaires. Il a pu terminer la séance d’hier donc ça peut laisser présager quelque chose de positif, mais on doit être sûrs, et aujourd’hui il n’était pas à 100% pour poser son pied», a avoué l’entraîneur belge, qui a ensuite développé sur le sujet.

«Ce n’est pas facile, c’est ce qu’il m’a dit, mais j’essaye de relativiser, de le tirer vers le positif. Ça fait tellement longtemps qu’il attend, si c’est deux semaines d’absence en plus c’est peu, c’est une manière de relativiser. Bien sûr il a envie de jouer mais l’échéance est un peu retardée. L’objectif est qu’il soit disponible après la trêve internationale. On est tous déçus mais on a un match à jouer demain. (…) J’espère que c’est juste une entorse, et une histoire d’une ou deux semaines, mais je vous invite à attendre le verdict.» Forfait, le champion du monde 2018 est reparti à l’infirmerie pour se soigner afin d’être prêt après la trêve internationale de novembre comme l’a précisé Pocognoli cette semaine. «Un retour après la trêve ? C’est ce qui est prévu. On est sur ce timing. Maintenant, à voir aux entraînements comment ça va se passer, mais oui on est sur ça».

Le "Pogback" se précise

Prudent, le coach pourra bien compter sur la Pioche, qui est dans le groupe pour affronter Rennes samedi. Cinq mois après sa signature, le milieu tricolore franchit une étape importante, avant de disputer peut-être ses premières minutes. Un come-back imminent qui fait réagir. Dans le camp d’en face, Habib Beye s’est emballé. «Je suis très content, parce que très fan du joueur qu’il est, de l’immense joueur qu’il est, de tout ce qu’il a apporté aujourd’hui au football. (…) Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu’il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu’il est au passé, a poursuivi le technicien breton. Car je pense que pour la Ligue 1, c’est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco, ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs. (…) Surtout, c’est un amoureux du jeu. Et je pense que la seule envie qu’il a aujourd’hui, c’est de pouvoir de nouveau s’exprimer. Pour la Ligue 1 et en tant qu’amateur de foot, je suis content de le voir revenir au très haut niveau.»

Brice Samba s’est aussi exprimé sur son compatriote. «Je suis très peiné pour ce qui lui est arrivé, tout ce qui s’est passé autour de lui, et je ne suis pas au quotidien avec lui à Monaco, je ne sais pas comment son corps réagit, mais ce qui est sûr, c’est que c’est quelqu’un qui ne lâchera pas, c’est un gros bosseur. Quand il dit quelque chose, souvent il le réalise, il a un gros mental et je ne peux que lui souhaiter du bien, espérer qu’il retrouve son meilleur niveau… après samedi (sourire).» Ancien de l’ASM, Ludovic Giuly veut le voir à l’œuvre comme il l’a avoué récemment. «Je crois que c’est important pour le groupe déjà qu’il soit dans le vestiaire. Après, il va apporter son expérience, sa puissance. C’est un pari mais on sait qu’il est professionnel, il a envie de démontrer à tout le monde qu’il n’est pas fini, qu’il a encore des choses en stock. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, en plus il a le numéro 8 non ? Le numéro 8, ça porte bonheur à l’AS Monaco.»

L’Italie se questionne sur son état

Les médias français sont également impatients de le revoir à l’œuvre et surtout de savoir ce qu’il a encore dans le ventre après une longue période sans jouer. À l’étranger aussi, son come-back fait parler. En Italie, où "PP" a connu des hauts et des bas dans le Piémont, on suit cela de près. Journaliste pour le Corriere della Sera, Michele Tossani s’interroge sur le Français. «Je suis surtout curieux de connaître son état physique. Ce sera également pour comprendre ce que Pocognoli pense de lui. S’il est en bonne condition physique, c’est un joueur qui peut avoir un impact en Ligue 1. Dans le cas contraire, il aura des difficultés, car le rythme du championnat français est assez élevé.» Tuttosport s’est aussi penché sur son cas. «Pour Pogba, la fin du cauchemar est proche : il est prêt à revenir sur le terrain et la Juve est en embuscade», a titré ce vendredi le quotidien italien avant d’en dire plus sur le sujet.

«811 jours plus tard : après une longue absence due à des blessures et une suspension, le Français pourrait finalement figurer sur la liste des joueurs sélectionnés. Le carnet de Paul Pogba est couvert de ratures et de corrections. Tant de dates marquées en rouge, puis barrées après un énième revirement, un nouvel obstacle jeté sur son chemin par un destin cruel. Aujourd’hui, la lumière au bout du tunnel semble de plus en plus vive et éclatante, la fin du cauchemar. Cette fois, le cercle sur le calendrier pointe vers demain, le 22 novembre, jour où Monaco affrontera Rennes et où Pogba pourrait figurer dans l’effectif. Confiance, optimisme, mais aussi une extrême prudence, car, comme mentionné, le parcours a été jusqu’ici semé d’embûches. (…) Le moteur s’emballe et le retour de Pogba sur les terrains passe du rêve à la réalité. La première étape devrait donc être face à Rennes, tant que le destin lui fait encore un clin d’œil. Monaco-Juventus se joue le 28 janvier, et il va sans dire combien affronter son ancienne équipe compte pour Pogba.»

Même son de cloche ailleurs en Europe

En Angleterre, où il a porté le maillot de Manchester United, le Daily Mail a écrit cette semaine : «Paul Pogba a admis qu’il traversait une période infernale pendant sa suspension pour dopage, mais enfin, ce week-end, son calvaire prendra fin. Le Français, qui fut l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, devrait faire son retour tant attendu sur les terrains de football samedi, lors de la rencontre entre Monaco et Rennes au Roazhon Park. Il y a un peu plus de 800 jours, il a foulé la pelouse pour la dernière fois quand la Juventus avait facilement remporté le match 2-0 contre Empoli. Le joueur de 32 ans était loin de se douter, durant ces 23 minutes à l’Allianz Stadium, du calvaire qui l’attendait. (…) Reste à savoir s’il redeviendra le joueur qu’il était, mais une chose est sûre : le Français aura à cœur de prouver à ses détracteurs qu’ils ont tort.»

Le Manchester Evening News a simplement noté que «le milieu de terrain monégasque et ancienne star de Manchester United, Paul Pogba, pourrait disputer son premier match de football professionnel depuis plus de deux ans» après avoir vécu de nombreux moments difficiles. De l’autre côté des Pyrénées, son cas fait couler de l’encre. Journaliste pour Fichajes, Juan Carlos Navarro se pose des questions. «J’imagine que s’il retrouve son meilleur niveau, il sera un atout précieux pour Monaco. Il semble bien que ce soit sa dernière chance de relancer sa carrière.» En Allemagne, le sujet ne passionne pas encore les foules. Mais nous avons posé la question à Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers.« Personne ne sait à quel niveau il se situera. La plupart des gens pensent qu’il ne sera pas aussi dominant qu’avant.» Très attendu, le retour prochain de Paul Pogba sur les terrains suscite de nombreuses interrogations à l’étranger.