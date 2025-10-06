Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps s’explique sur le cas Zaïre-Emery

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Rapidement sélectionné en équipe de France A, Warren Zaïre-Emery a disparu des écrans radars depuis un bon moment déjà. Très décevant avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 19 a également fini par perdre sa place chez les Bleus. Convoqué avec les Espoirs, WZE traverse un moment difficile sur lequel est revenu Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas échangé avec Warren. Avec Gérald (Baticle, ndlr), on discute énormément. C’est une passerelle importante. Le cas de Warren est un peu particulier puisqu’il a certaines présences avec nous. Je pense que Gérald a eu une discussion avec lui et ce n’est pas forcer un joueur, mais à partir du moment où Warren est ouvert et c’est que chose qui lui fait plaisir, Gérald l’a convoqué dans sa liste », a confié le sélectionneur national.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier