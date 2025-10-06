EdF : Didier Deschamps s’explique sur le cas Zaïre-Emery

Rapidement sélectionné en équipe de France A, Warren Zaïre-Emery a disparu des écrans radars depuis un bon moment déjà. Très décevant avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 19 a également fini par perdre sa place chez les Bleus. Convoqué avec les Espoirs, WZE traverse un moment difficile sur lequel est revenu Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas échangé avec Warren. Avec Gérald (Baticle, ndlr), on discute énormément. C’est une passerelle importante. Le cas de Warren est un peu particulier puisqu’il a certaines présences avec nous. Je pense que Gérald a eu une discussion avec lui et ce n’est pas forcer un joueur, mais à partir du moment où Warren est ouvert et c’est que chose qui lui fait plaisir, Gérald l’a convoqué dans sa liste », a confié le sélectionneur national.