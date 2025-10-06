Menu Rechercher
EdF : Didier Deschamps envoie un message à Jean-Philippe Mateta

Convoqué pour la première fois en équipe de France A à 28 ans, Jean-Philippe Mateta pourrait avoir l’occasion de se distinguer lors des matches face à l’Azerbaïdjan et l’Islande. Invité à donner un conseil à l’attaquant de Crystal Palace, Didier Deschamps a répondu à sa façon ce lundi en conférence de presse.

« Il doit faire ce qu’il sait faire avec le plus de naturel possible. C’est un attaquant axial avec des caractéristiques spécifiques. C’est un grand moment pour lui, il va être concerné par ces deux matches. Après, il y a de la concurrence, des absents. Qu’il vienne avec son enthousiasme, ses qualités. Il connait la plupart des joueurs. Il n’a pas à me séduire, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. »

