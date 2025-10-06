EdF : Didier Deschamps confirme un petit souci pour Kylian Mbappé

Sorti sur blessure contre Villarreal (3-1), Kylian Mbappé sera-t-il apte pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande avec l’équipe de France ? Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps a indiqué ne pas avoir de nouvelles du cas du Madrilène.

« Il y a toujours des blessures avant la liste, il peut y en avoir après aussi. Je n’ai pas d’informations supplémentaires à l’heure actuelle puisque les joueurs arrivent vers 16h. Un point sera fait. Peu importe le joueur, le club d’où il vient. Il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne serait pas là aujourd’hui », a déclaré le sélectionneur national.