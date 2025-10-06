Menu Rechercher
Ligue 1

Les joueurs du PSG ont choisi Vitinha comme vice-capitaine

Vitinha avec le PSG @Maxppp

Auteur de son 100e match en Ligue 1, ce dimanche soir, lors du match nul concédé par le PSG face à Lille, Vitinha s’affirme un peu plus comme l’une des références à son poste. Pilier essentiel du collectif dirigé par Luis Enrique, le Portugais fait, par ailleurs, l’unanimité dans le vestiaire.

Ainsi, si Marquinhos reste aujourd’hui le capitaine des Rouge et Bleu, l’ancien joueur du FC Porto a lui été nommé parmi les vice-capitaines. Parfaitement intégré, le numéro 17 considère, de son côté, Luis Enrique comme un élément clé dans sa progression, appréciant notamment la clarté de ses consignes.

