PSG : le Titi Quentin Ndjantou poursuit son apprentissage express !

Quentin Ndjantou, dans la cour des grands. Dimanche soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, le joueur âgé de seulement 18 ans a été titularisé pour la première fois par Luis Enrique lors du choc entre Lille et le PSG (1-1). Présent aux côtés de trois autres Titis parisiens (Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery), le natif d’Arpajon a finalement livré une prestation plus qu’encourageante pour son 3e match d’affilée avec le PSG.

Montrant beaucoup de détermination et d’envie, le droitier d’1m82 - aligné aux côtés de Kang-In Lee dans l’entrejeu - a été combatif dans les duels et disponible pour ses partenaires. Puissant physiquement et juste techniquement, malgré quelques pertes de balle évitables, le numéro 47 parisien a été récompensé d’un honorable 6 par la rédaction FM. «Il a largement répondu aux attentes de son entraîneur, ne s’est jamais caché et a rendu une copie très propre», ajoutait de son côté L’Equipe, lui accordant également la note de 6.

Luis Enrique est déjà fan !

Régulièrement freiné par les blessures ces dernières années, l’attaquant de formation reconverti au milieu a, en effet, tenu son rang sur le flanc droit. Laissé sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final, Ndjantou a ainsi profité de la confiance de son entraîneur pour engranger des minutes, lui qui avait déjà fait son apparition contre Auxerre, en Ligue 1, mais surtout à Barcelone, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 7 +8 5 1 1 13 5 7 Lille 11 7 +4 3 2 2 14 10

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la performance de son protégé. «Notre équipe est très jeune, il faut la féliciter, et en particulier Quentin Ndjantou, qui a montré un très fort caractère, je suis très satisfait. Il a été sensationnel», notait le coach espagnol des Rouge et Bleu. Appelé par Bernard Diomède pour la Coupe du monde U20 mais retenu in extremis par le club de la capitale, le crack parisien confirme, quoi qu’il en soit, son début de saison flamboyant avec les U19. Au point d’espérer, dès cette saison, une place dans la rotation du champion d’Europe en titre ? Réponse dans les prochaines semaines…