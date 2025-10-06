Le message polémique de Vitor Roque

Ancien joueur du FC Barcelone désormais à Palmeiras, Vitor Roque (20 ans) est actuellement en grande forme. En effet, le buteur brésilien compte 10 buts et 3 passes décisives en 24 matches en Série A. S’il est content pour ses performances, son engouement a amené à un sacré dérapage. En effet, il a publié des propos homophobes sur son compte Instagram après la victoire 3-2 contre São Paulo où il a marqué. Il a également publié 13 photos dont la dernière avec un tigre mordant le cou d’un cerf.

La suite après cette publicité

Le Verdao a alors contacté le joueur pour qu’il supprime sa publication : «dès qu’ils ont eu connaissance d’une publication de l’attaquant Vitor Roque sur les réseaux sociaux dimanche soir, la direction de Palmeiras a contacté le jeune joueur et lui a expliqué que de telles provocations n’avaient plus leur place dans le football, car elles pouvaient mener à la violence. L’athlète a compris et a immédiatement supprimé l’image de son compte.»