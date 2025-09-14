Palmeiras : loin du FC Barcelone, Vitor Roque renaît de ses cendres !

Vitor Roque revit. Transféré définitivement du côté de Palmeiras en février dernier contre un chèque de 25 millions d’euros, le jeune talent brésilien retrouve des couleurs. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, le natif de Timóteo a une nouvelle fois brillé, ce samedi, lors de la victoire des siens (4-1) contre l’Internacional.

Auteur d’un retentissant triplé, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Bétis Séville a tout simplement porté le Verdao, deuxième du championnat brésilien, à un petit point de Flamengo. Transformé depuis son retour au pays, le droitier d’1m74 évolue, aujourd’hui, dans un système plus adapté à ses qualités : liberté entre les lignes, alternance avec les autres offensifs et implication dans la création offensive. Encadré par l’entraîneur Abel Ferreira, Roque a ainsi gagné en maturité, mentalement comme tactiquement.

Un joueur transformé

Une impression visuelle également perceptible dans les chiffres. Depuis juillet dernier, l’international brésilien (1 sélection) totalise 8 buts et 4 passes décisives en 16 matche, faisant de lui le joueur le plus décisif du club sur cette période. Impliqué dans un but toutes les 110 minutes, Roque n’est plus le même joueur. Après avoir reconnu avoir appris de ses échecs en Espagne, le numéro 9 de Palmeiraas apparaît désormais plus concentré, plus combatif, et surtout plus décisif.

Une renaissance qui suscite déjà l’intérêt de clubs européens. Pour autant, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 ne semble pas pressé de repartir. Son objectif est clair : gagner des titres avec Palmeiras, retrouver la Seleção, et prouver que son potentiel n’était pas une illusion. Oui, Vitor Roque n’a peut-être que 20 ans, mais il revient de loin. Et s’il continue sur cette voie, il pourrait bien écrire à Palmeiras la plus belle page de sa jeune carrière.