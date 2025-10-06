Eljero Elia impliqué dans un grave accident de voiture

Grosse frayeur pour Eljero Elia. L’ancien milieu de terrain a été impliqué dans un grave accident de la route sur l’autoroute A4 aux Pays-Bas, qui a détruit sa Lamborghini Urus d’une valeur de près de 311 000 euros, rapporte le Daily Mail. Selon Elia, la voiture devant lui s’est arrêtée soudainement sans allumer ses feux de détresse, ce qui l’a obligé à freiner brutalement et à déraper, provoquant une collision impliquant trois véhicules. Aucune personne n’a été blessée et seuls des dégâts matériels sont à déplorer. L’accident a entraîné la fermeture temporaire de l’autoroute et une enquête de la police, qui a procédé au moins à une interpellation.

Âgé de 38 ans, Elia a pris sa retraite en 2022 après une carrière qui l’a vu évoluer dans plusieurs clubs européens, comme Twente, Hambourg, la Juventus, Werder Brême, Feyenoord ou encore Southampton. Il a également participé à la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas, jouant notamment 49 minutes lors de la finale perdue contre l’Espagne. Il travaille désormais comme entraîneur adjoint des moins de 21 ans à l’ADO Den Haag, son club formateur. Après l’accident, il a rassuré ses fans sur Instagram en confirmant que tout le monde était sain et sauf et qu’il avait expliqué aux autorités les circonstances de l’incident.