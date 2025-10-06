Russell Martin limogé par les Glasgow Rangers

Russell Martin n’aura pas survécu au mauvais début de saison des Glasgow Rangers. Nommé en juin, le technicien écossais a été limogé dimanche, quelques heures après un nouveau faux pas face à Falkirk (1-1), laissant le club à une décevante 8e place après sept journées de Premiership. Sa situation s’était déjà fragilisée après la lourde élimination face à Bruges en barrages de Ligue des champions (1-9 sur l’ensemble des deux matches), ainsi que deux défaites en ouverture de la Ligue Europa.

«Le Rangers Football Club confirme s’être séparé de son entraîneur principal, Russell Martin. Bien que toute période de transition nécessite du temps, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes du club. L’entraîneur adjoint, Matt Gill, ainsi que l’entraîneur de l’équipe première, Mike Williamson, quitteront également leurs fonctions. Russell et son staff ont travaillé avec un grand dévouement durant leur passage au club. Nous les remercions pour leurs efforts et leur souhaitons le meilleur pour la suite. D’autres informations seront communiquées par le club en temps voulu», indique le communiqué de la formation écossaise. Il s’agit du deuxième licenciement en moins d’un an pour Martin, remercié par Southampton en décembre 2024, quelques mois après avoir fait remonter le club en Premier League. D’après The Guardian, les Rangers étudient plusieurs pistes pour le remplacer, dont celle de Steven Gerrard, ancien entraîneur invaincu avec le club lors du titre de 2021, libre depuis son départ d’Al-Ettifaq en janvier.