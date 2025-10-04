Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie : la promesse d’Ilan Kebbal à Luca Zidane

Par André Martins
1 min.
Ilan Kebbal (Paris FC) @Maxppp

Luca Zidane a été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale d’Algérie en vue des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Somalie (le 9 octobre à Oran) et l’Ouganda (le 14 à Tizi-Ouzou). Le sélectionneur Vladimir Petkovic a officialisé sa sélection ce jeudi, le gardien de but de Grenade ayant récemment obtenu la nationalité sportive algérienne après une démarche validée par la Chambre du statut des joueurs de la FIFA.

La suite après cette publicité

Également convoqué, Ilan Kebbal s’est montré ravi de cette nouvelle, promettant un bon accueil au portier de 27 ans, qu’il connaît déjà un peu. «Luca Zidane, c’est bien, je le connais un petit peu. Je suis originaire de Marseille, de temps en temps on faisait du foot ensemble. On est très contents. J’espère que ça va bien se passer. On va l’accueillir comme il faut. C’est un très bon gardien. J’espère qu’on ira chercher la qualification tous ensemble, avec lui aussi», a déclaré le joueur du Paris FC, après la victoire de son équipe contre Lorient vendredi (2-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Algérie
Ilan Kebbal
Luca Zidane

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Algérie Flag Algérie
Ilan Kebbal Ilan Kebbal
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier