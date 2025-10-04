Algérie : la promesse d’Ilan Kebbal à Luca Zidane

Luca Zidane a été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale d’Algérie en vue des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Somalie (le 9 octobre à Oran) et l’Ouganda (le 14 à Tizi-Ouzou). Le sélectionneur Vladimir Petkovic a officialisé sa sélection ce jeudi, le gardien de but de Grenade ayant récemment obtenu la nationalité sportive algérienne après une démarche validée par la Chambre du statut des joueurs de la FIFA.

Également convoqué, Ilan Kebbal s’est montré ravi de cette nouvelle, promettant un bon accueil au portier de 27 ans, qu’il connaît déjà un peu. «Luca Zidane, c’est bien, je le connais un petit peu. Je suis originaire de Marseille, de temps en temps on faisait du foot ensemble. On est très contents. J’espère que ça va bien se passer. On va l’accueillir comme il faut. C’est un très bon gardien. J’espère qu’on ira chercher la qualification tous ensemble, avec lui aussi», a déclaré le joueur du Paris FC, après la victoire de son équipe contre Lorient vendredi (2-0).