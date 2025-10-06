Juventus : trois attaquants en pleine galère

Ils sont trois pour un poste. Avec le mal-aimé Dusan Vlahovic, resté malgré la volonté de son club de le vendre, et les recrues Jonathan David et Lois Openda, la Juventus Turin se pensait armée offensivement. Mais depuis quelques semaines, les supporters ont pu constater que ses gâchettes tiraient à blanc. Avec 5 matches nuls consécutifs, et sans aucun but marqué par l’un de ses trois attaquants depuis le 16 septembre dernier, le club turinois est pénalisé par son manque d’efficacité. Hier face à l’AC Milan, c’est encore Jonathan David qui s’est loupé, en glissant bêtement alors qu’il était idéalement placé. Une image qui lui vaut de nombreuses moqueries, quelques jours après son énorme manqué seul face au but, contre Villarreal.

« Depuis son premier but contre Parme le 24 août, David n’a pas eu d’impact : il est désormais un mélange de maladresse et de découragement. Et l’attaque des Bianconeri en pâtit. Le mécontentement des supporters de la Juventus grandit sur les réseaux sociaux », écrit ainsi Sport Mediaset. L’ancien milieu de la Juventus Alessio Tacchinardi l’a carrément allumé après la rencontre. « On ne peut pas glisser comme ça, il ressent trop de pression ». Où est passé "Iceman", se demande donc la presse italienne, qui commence clairement à douter du sang-froid de l’international canadien de 25 ans. Son entraîneur Igor Tudor voulait pourtant lui maintenir sa confiance en le titularisant de nouveau face à l’AC Milan, mais cela n’a pas porté ses fruits.

Trois joueurs en perte de confiance

Plus globalement, le poste devient un problème majeur. Un comble pour un club qui pensait justement avoir offert un maximum d’options à son entraîneur. « Le « neuf » devient un problème. Il change et réapparaît. Igor Tudor tente toutes les combinaisons possibles, mais le résultat est le même contre Milan. Jonathan David et Dusan Vlahovic ne marquent plus, et Lois Openda est incapable de trouver le chemin des filets. L’arsenal à 100 millions d’euros – et une moyenne de 50 à 60 buts par saison, selon les habitudes passées du trio – est au point mort », écrit ainsi La Gazzetta dello Sport, qui pointe du doigt la gestion de Tudor. « Jusqu’à présent, Tudor a misé sur la bienveillance, le dialogue et une rotation constante. On a cependant l’impression que la gestion démocratique a fini par handicaper les trois attaquants, qui ont subi plus de pression que nécessaire. C’est : si je ne marque pas, je retourne sur le banc. Finalement, personne ne marque, et tous les trois sont en intérim. »

Un constat partagé hier sur le plateau de Sky Italia par la légende turinoise Alessandro Del Piero. « Si l’on fait beaucoup tourner, on maintient tout le monde sur les nerfs et on doit mettre tout le monde en confiance. Mais d’un autre côté, on perd son identité. Ailleurs, en défense et au milieu de terrain par exemple, les idées sont claires. Devant, Tudor n’a toujours pas les idées claires. » Entre Jonathan David, arrivé libre, Lois Openda, recruté contre un chèque de 43 M€, et Dusan Vlahovic, qui coûte 1 M€ de salaire par mois, Igor Tudor va devoir établir une hiérarchie plus claire.