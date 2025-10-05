Juventus : le bel hommage à Allegri lors du choc contre l’AC Milan

Alors que la Juventus accueille l’AC Milan ce dimanche soir pour un choc classique de Serie A, Massimiliano Allegri a eu le droit à un hommage de ses anciens tifosi. Tout le stade a sifflé à l’annonce des compositions, de Mike Maignan au dernier titulaire, avant que l’annonce de l’entraîneur Massimiliano Allegri ne provoque un applaudissement chaleureux, bref mais significatif, en signe de reconnaissance pour ses années à la Juventus. Pendant l’échauffement, Allegri est resté dans le tunnel, laissant ses anciens joueurs interagir librement sur le terrain, créant une ambiance de retrouvailles et de respect mutuel.

La Curva Sud a affiché une banderole : « Nous sommes toujours fiers de toi, merci pour tout Max Allegri », et sur les réseaux sociaux, les supporters ont salué un « grand entraîneur » et exprimé leur joie de son retour. Lorsque Max est finalement entré, l’entraîneur italien s’est assis à sa place habituelle, symbole d’un retour à la maison après huit années passées à guider le club.