Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : un match nul sans saveur entre la Juventus et l’AC Milan

Par Valentin Feuillette
1 min.
Igor Tudor reste à la Juventus @Maxppp
Juventus 0-0 Milan

Le match entre la Juventus et l’AC Milan, en clôture de la 6e journée de Serie A, s’est soldé par un score nul et vierge (0-0). La rencontre a été marquée par une forte intensité et plusieurs occasions manquées, notamment un penalty raté par Pulisic et des occasions franches gâchées par Leão, tandis que Maignan réalisait plusieurs arrêts déterminants.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Milan Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3
5 Logo Juventus Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5

La Juventus, dirigée par Igor Tudor, reste invaincue mais enregistre son cinquième match nul consécutif toutes compétitions confondues. L’AC Milan, entraîné par Massimiliano Allegri, voit sa série de quatre victoires s’arrêter et ne parvient pas à suivre le rythme du Napoli et de la Roma, qui comptent deux points d’avance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Milan Logo AC Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier