Serie A : un match nul sans saveur entre la Juventus et l’AC Milan

Le match entre la Juventus et l’AC Milan, en clôture de la 6e journée de Serie A, s’est soldé par un score nul et vierge (0-0). La rencontre a été marquée par une forte intensité et plusieurs occasions manquées, notamment un penalty raté par Pulisic et des occasions franches gâchées par Leão, tandis que Maignan réalisait plusieurs arrêts déterminants.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3 5 Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5

La Juventus, dirigée par Igor Tudor, reste invaincue mais enregistre son cinquième match nul consécutif toutes compétitions confondues. L’AC Milan, entraîné par Massimiliano Allegri, voit sa série de quatre victoires s’arrêter et ne parvient pas à suivre le rythme du Napoli et de la Roma, qui comptent deux points d’avance.