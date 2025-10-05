Juventus-AC Milan : les compositions officielles

C’est le choc de cette 6ème journée de Serie A : la Juventus reçoit sur sa pelouse de l’Allianz Stadium l’AC Milan (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Les Rossoneri ne devancent les Bianconeri que d’une seule petite unité mais reste sur un succès probant face à Naples la semaine dernière. Quant à la Vieille Dame, sa prestation en milieu de semaine contre Villareal laisse un goût mi-figue mi-raisin.

Igor Tudor utilise un 3-4-2-1. Le Croate n’est pas rancunier, il laisse David en pointe malgré son raté monumental en Ligue des Champions. Par ailleurs, les deux joueurs les plus en vue des dernières semaines - Yildiz et Conceicao - sont titulaire derrière l’attaquant canadien. Une surprise de taille dans ce onze : la titularisation de Daniele Rugani en défense centrale, la faute à de nombreuses absences. Quant à Max Allegri, c’est le même 3-5-2 que face aux Partenopei. Seul changement : Bartesaghi débute en tant que piston gauche puisque Pervis Estupinan a été exclu la semaine passé. Gimenez et Pulisic sont associés sur le front de l’attaque. Saelemaekers enchaîne grâce à ses bonnes prestations depuis son retour de prêt.

Les compositions officielles :

Juventus : Di Gregorio - Rugani, Kelly, Gatti - Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - David

AC Milan : Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Gimenez, Pulisic