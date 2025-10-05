Liga : le Real Betis s’impose face à l’Espanyol, la Real Sociedad chute sur le fil contre le Rayo

Ce dimanche soir, l’Espanyol recevait le Real Betis pour la 8e journée de Liga dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Lozano a ouvert le score pour les locaux, donnant l’avantage à l’Espanyol, mais en seconde période, le Real Betis a complètement renversé la situation. Hernández a égalisé à la 54e minute, puis Ez Abde a offert la victoire aux visiteurs à la 63e minute, pour un score final de 2-1. Grâce à ce succès, le Real Betis se hisse à la 4e place du classement, tandis qu’Espanyol reste 9e malgré un début de match prometteur.

Dans le même temps, la Real Sociedad a subi une défaite surprise face au Rayo Vallecano. Les locaux ont attendu la 84e minute pour trouver la faille, Espino offrant le but de la victoire sur le fil. Ce succès permet au Rayo Vallecano de grimper à la 14e place, alors que la Real Sociedad reste en difficulté, à la 19e place, dans une saison qui commence à se compliquer pour le club basque.