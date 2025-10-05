Menu Rechercher
LOSC : le but fou de Ethan Mbappé qui a dégoûté le PSG

Ethan Mbappé sous le maillot du LOSC @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Ethan Mbappé a offert l’égalisation à Lille à la 85e minute face au PSG. Servi par Hamza Igamane côté droit dans la surface, le jeune attaquant a pris sa chance et logé sa frappe à gauche dans les cages de Lucas Chevalier, permettant aux Dogues de revenir au score.

Ce but a été célébré avec enthousiasme par ses coéquipiers et a mis en lumière le talent prometteur d’Ethan, capable de se montrer décisif dans les moments clés. Il a également ajouté une dimension particulière à la rencontre, soulignant le rôle important du jeune joueur dans le collectif lillois.

