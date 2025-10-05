Menu Rechercher
Barça : Deco suit de près un prodige de Benfica

Anderson Luís de Souza "Deco"

Lors d’un récent match de Ligue des Champions à Barcelone, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a profité de l’événement pour rencontrer les Portugais Carlos Gonçalves et Antonio Casanova de l’agence Pro Eleven. Selon Sport, la discussion a porté sur Gonçalo Oliveira, jeune défenseur central gaucher de 19 ans évoluant à Benfica. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du club lisboète, Oliveira alterne entre l’équipe première et la réserve, et suscite l’admiration des entraîneurs pour sa qualité technique et son potentiel.

José Mourinho lui-même l’a récemment désigné comme très important pour l’avenir du club. Pour autant, cette rencontre reste exploratoire et aucune négociation n’est en cours. Le Barça, qui n’a pas de besoin urgent de renforcer sa défense centrale, entend poursuivre sa stratégie habituelle : observer et analyser les jeunes talents avant d’envisager un recrutement. Deco privilégierait une approche réfléchie et patiente, gardant un œil sur Oliveira sans se précipiter pour l’instant. Affaire à suivre.

