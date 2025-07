Le Barça tient son nouveau directeur sportif

Le Barça compte désormais son deuxième directeur sportif diplômé. En effet, l’ancien de la maison, Bojan Bojan Krkić vient renforcer l’organigramme aux côtés de Deco selon Sport. Le FC Barcelone étoffe donc un peu plus sa structure sportive. Après avoir intégré la Commission des Sports du club en 2023, Bojan Krkic a officiellement obtenu son diplôme de directeur sportif, rejoignant ainsi Deco, déjà en poste et très actif depuis le début du mercato. Le natif de Linyola a suivi le 6e Cours universitaire supérieur de directeur sportif de football, dispensé par la Fédération espagnole en partenariat avec l’Université Rey Juan Carlos. Une formation de dix sessions, à Las Rozas, qui lui a permis d’acquérir des compétences clés en gestion sportive, communication, droit ou encore nouvelles technologies.

S’il a raccroché les crampons il y a peu (en 2022), Bojan Krkić n’a pas tardé à s’impliquer dans les coulisses de son club formateur, suivant les traces de son père, ancien recruteur du Barça. Présent dans l’équipe chargée de superviser le football blaugrana, aux côtés de Joan Laporta, Rafa Yuste ou encore Deco, il agit comme un relais entre La Masia et les jeunes de l’équipe première. Il a notamment été l’un des artisans de la signature de l’entraîneur Hansi Flick après une rencontre, qui s’est avérée positive, à Londres. Avec ce nouveau diplôme en poche, Bojan Krkić devient un atout encore plus légitime et structurant dans le projet sportif du Barça.