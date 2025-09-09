Menu Rechercher
OM : l’entourage de Timothy Weah se veut rassurant après sa blessure

Timothy Weah lors de son arrivée à Marseille @Maxppp

Plus de peur que de mal pour Timothy Weah. L’Américain de 25 ans, récemment recruté par l’OM en provenance de la Juventus, a dû quitter prématurément la rencontre amicale contre la Corée du Sud (défaite 0-2) en raison d’une gêne musculaire à la jambe droite. Alors qu’il a été remplacé à la 62e minute, le sélectionneur Mauricio Pochettino avait évoqué de simples crampes, minimisant la gravité de la situation.

L’entourage du joueur se veut également rassurant et affirme qu’il est déjà prêt pour la suite, d’après des informations de La Provence. Cette alerte physique serait liée à une préparation accélérée depuis son arrivée à Marseille, en raison d’un manque d’entraînement en Italie avant son transfert. Le club phocéen et ses fans peuvent être rassurés, alors que la Ligue des champions viendra bientôt densifier le calendrier.

