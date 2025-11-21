OM : Timothy Weah jubile après la large victoire à Nice

Ce samedi, l’OGC Nice a sombré sur sa pelouse face à l’OM (1-5). Une prestation XXL pour les Marseillais qui ont dominé leurs adversaires de la tête et des épaules. Gâchant la fête des supporters niçois, les Phocéens ont fait part de leur joie après la rencontre. Interrogé au micro de Ligue 1+, Timothy Weah, buteur ce soir, a salué l’état d’esprit merveilleux de son équipe ce vendredi soir :

«Ca fait plaisir de gagner un match comme ça. Si je peux marquer plus et faire des passes décisives, c’est une bonne chose. On a bien joué ce soir, je suis content de la prestation de l’équipe. Je pense que la force de ce groupe est que nous sommes une famille. On joue pour le maillot dans ce club. On doit continuer comme ça cette saison. Les supporters ? Ils n’étaient pas là, mais ils sont toujours avec nous. Ce club, ce sont les supporters avant tout. On a eu l’opportunité de parler avec certains d’entre eux hier à l’entraînement. C’est grâce à eux qu’on a gagné ce match.»