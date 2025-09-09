EdF : le retour au Stade de France se précise

Et si l’équipe de France retrouvait bientôt le Stade de France ? D’après Le Parisien, le retour des Bleus dans leur enceinte historique pourrait intervenir dès mars 2026, à l’occasion d’un match de préparation, seulement si le ticket pour la prochaine Coupe du Monde est déjà assuré. Après avoir choisi le Parc des Princes pour ses rencontres face à l’Islande, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine, la Fédération française de football (FFF) poursuit ses discussions avec GL Events, nouveau gestionnaire du stade situé en Seine-Saint-Denis.

La suite après cette publicité

Les négociations, qui doivent reprendre prochainement, portent sur les conditions financières du bail et sur les garanties concernant les travaux de modernisation du stade, annoncés sur plusieurs années, mais qui ne devraient pas empêcher son utilisation. Pour la FFF, retrouver le Stade de France constitue une priorité, à la fois pour la capacité de ses 80 000 places, mais aussi pour son prestige. Philippe Diallo s’est d’ailleurs dit prêt à acter ce retour dès que les interrogations initiales seront levées. L’entreprise GL Events, quant à elle, veut sécuriser la présence de l’équipe de Didier Deschamps, après avoir déjà obtenu celle du XV de France.