Serie A
Serie A : Sassuolo surprend la Lazio
@Maxppp
Et voilà une première victoire pour Sassuolo cette saison en Serie A. Sur sa pelouse contre la Lazio, les hommes de Fabio Grosso ont réussi à s’imposer sur la plus petite des marges. Ayant pourtant la possession du ballon, les Laziales ont été malmenés défensivement.
Sur un corner tiré sortant sur la gauche, l’entrée Alieu Fadera a bénéficié de la remise de Muharemovic pour marquer à bout portant (1-0, 71e). Les coéquipiers de Nemanja Matic n’ont plus lâché cet avantage au score et ont glané leur premier match de la saison.
