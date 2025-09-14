Serie A : Sassuolo surprend la Lazio

Et voilà une première victoire pour Sassuolo cette saison en Serie A. Sur sa pelouse contre la Lazio, les hommes de Fabio Grosso ont réussi à s’imposer sur la plus petite des marges. Ayant pourtant la possession du ballon, les Laziales ont été malmenés défensivement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3 14 Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5

Sur un corner tiré sortant sur la gauche, l’entrée Alieu Fadera a bénéficié de la remise de Muharemovic pour marquer à bout portant (1-0, 71e). Les coéquipiers de Nemanja Matic n’ont plus lâché cet avantage au score et ont glané leur premier match de la saison.