Le vibrant hommage de Benoît Costil à Steve Mandanda

Libre depuis le 1er juillet après la fin de son contrat avec Rennes, Steve Mandanda a annoncé sa retraite à 40 ans, mettant un terme à une carrière aussi longue que marquante. Sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, le gardien a laissé une empreinte forte à l’Olympique de Marseille, dont il détient le record du nombre d’apparitions officielles (613), et avec qui il a remporté le titre de champion de France en 2010. Son ancien coéquipier en Bleu, Benoît Costil, lui a rendu hommage, saluant autant le joueur que l’homme.

«Juste bravo. Un immense bravo et un immense merci, a-t-il lancé dans l’Intégrale Foot sur RMC. Merci pour tout, que ce soit sportivement, pour l’homme qu’il est et l’exemple qu’il a été. J’ai eu la chance de le connaître assez jeune car j’ai été formé à Caen, lui était au Havre donc on a pu se rencontrer quelques fois dans les matchs de jeunes. Et ensuite, en sélection, donc pendant quasiment sept ans, et c’était un immense plaisir.» Il a ensuite ajouté : «Quel gardien de but, certainement l’un des plus forts que j’ai vu en termes de qualité de main, il a une qualité technique exceptionnelle. Je conseillerais aux jeunes gardiens de but de regarder Steve pour se développer, progresser. Et puis Steve, c’est la force tranquille. En sélection, même quand il ne jouait pas, c’était le boss, il était présent pour tout le monde.»