Olivier Giroud ne ferme pas totalement la porte à l’équipe de France

Olivier Giroud a-t-il vraiment tiré un trait sur l’équipe de France ? Retraité international depuis plus d’un an, après une ultime sélection en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne, l’attaquant de 38 ans a ensuite reçu un hommage émouvant en mars dernier avant une rencontre face à la Croatie. Depuis, Giroud a justifié sa décision en expliquant à plusieurs reprises qu’il était temps de laisser la place aux jeunes. Interrogé par Carré, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a toutefois admis qu’il aurait du mal à dire non si Didier Deschamps souhaitait le convoquer.

La suite après cette publicité

«J’ai bouclé la boucle à la Coupe du monde 2022 que nous avons été à deux doigts de gagner. En 2024, j’ai commencé à jouer beaucoup moins. J’ai senti que c’était le moment de laisser la place aux jeunes. Même si je cartonne cette année, ce n’est pas un objectif de retourner en équipe de France», a-t-il assuré avant d’ajouter avec un sourire gêné. «Refuser l’équipe de France, c’est autre chose. Tu me prends par les sentiments. Si vraiment il a besoin de moi et qu’il n’a personne d’autre, qu’il m’appelle, refuser c’est délicat.»