Man City : Haaland punit Man United d’un piqué magistral

Au retour des vestiaires, Manchester City a frappé d’entrée. Sur une action parfaitement construite, Doku s’est infiltré dans la défense mancunienne avant de décaler Erling Haaland, parti dans le dos de Luke Shaw. L’attaquant norvégien n’a pas tremblé : un piqué tout en maîtrise devant Bayindir pour offrir le break aux Skyblues (2-0, 53e).

Intenable, le buteur de City ne s’est pas arrêté là. Nommé homme du match, il a ensuite signé un doublé, scellant la large victoire des siens dans ce derby de Manchester (3-0). Une nouvelle démonstration de force de Haaland, décisif dans les grands rendez-vous et véritable bourreau des Red Devils.