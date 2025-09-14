Menu Rechercher
Man City : Haaland punit Man United d’un piqué magistral

Erling Haaland, sous les couleurs de Manchester City. @Maxppp
Man City 3-0 Man United

Au retour des vestiaires, Manchester City a frappé d’entrée. Sur une action parfaitement construite, Doku s’est infiltré dans la défense mancunienne avant de décaler Erling Haaland, parti dans le dos de Luke Shaw. L’attaquant norvégien n’a pas tremblé : un piqué tout en maîtrise devant Bayindir pour offrir le break aux Skyblues (2-0, 53e).

CANAL+ Foot
ERLING HAALAND CONCLUT UNE ACTION COLLECTIVE SOMPTUEUSE 🤤

La deuxième mi-temps de Manchester City - Manchester United, c'est à suivre sur CANAL+ 📺

#MCIMUN | #PremierLeague
Intenable, le buteur de City ne s’est pas arrêté là. Nommé homme du match, il a ensuite signé un doublé, scellant la large victoire des siens dans ce derby de Manchester (3-0). Une nouvelle démonstration de force de Haaland, décisif dans les grands rendez-vous et véritable bourreau des Red Devils.

