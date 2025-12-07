Dimitri Payet est bluffé par le coup du foulard de Rayan Cherki

C’est l’un des gestes qui a marqué le week-end de football. Samedi après-midi, lors de la large victoire de Manchester City face à Sunderland (3-0), Rayan Cherki a régalé les tribunes avec une passe décisive somptueuse en coup du foulard pour Phil Foden (65e). Un éclair de génie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Présent au Stade Vélodrome à l’occasion de l’événement "The Universe League", Dimitri Payet a d’ailleurs établi un parallèle, à notre micro, entre ce bijou de l’ex-Lyonnais et le coup du foulard qu’il avait lui-même réussi sous le maillot de West Ham face à Watford, en septembre 2016.

La suite après cette publicité

« Je l’ai vu (le coup du foulard de Cherki). On va dire qu’ils sont similaires parce qu’on est à peu près au même endroit sur le terrain. Après, on va dire que la mienne est plus belle parce qu’il y avait juste à la pousser dedans. Il y avait du taf à faire au bout, a-t-il indiqué avant de saluer les prouesses de Cherki. Mais ça reste des gestes qui se font de plus en plus rares dans le football, et quand on voit, vous voyez le bien que ça fait. Rayan Cherki fait partie des joueurs qui peuvent changer un match sur ce genre de geste et qui jouent un football différent du football d’aujourd’hui. Le successeur ? Je ne sais pas. En tout cas, on savait déjà ce qu’il était capable de faire techniquement. Si en plus, ça devient efficace et beau, c’est ce dont on a besoin. »