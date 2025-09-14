Menu Rechercher
3 - 0
76'
Premier League 2025/2026 4e journée
Man City
3 - 0
MT : 1-0
76'
Man United
Temps forts
68'
3 - 0
E. Haaland (PD Bernardo Silva)
53'
2 - 0
E. Haaland (PD J. Doku)
mi-temps
1 - 0
18'
1 - 0
P. Foden (PD J. Doku)
Classement live 8 Man City 6 14 Man United 4
Possession 52% Man United Man City
Tirs 10 5 2 5 2 4
Grosses occasions créées 100% Man City 3 Man United 0
Compositions Man City 4-1-4-1 Man United 3-4-2-1
Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 MUN
534 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 1 #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1 #3 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3/5 60% #2 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 2 #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 4 #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 4
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Matthijs de Ligt 5/5 100% #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 4/5 80% #3 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 9/13 69%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 3 #2 Logo Manchester United FC Manuel Ugarte 2 #3 Logo Manchester United FC Leny Yoro 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 2/3 67% #3 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/10 0% #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/6 0% #3 Logo Manchester United FC Benjamin Šeško 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Phil Foden 0/2 0% #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 43/46 93% #2 Logo Manchester United FC Manuel Ugarte 40/44 91% #3 Logo Manchester United FC Luke Shaw 45/50 90%
Corners et centres réussis
#1 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 20

Série en cours
D
D
V
V
D
V
D
N
D
V
Rencontres précédentes
44% 23 Victoires 13% 7 Nuls 42% 22 Victoires

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure musculaire Joško Gvardiol Joško Gvardiol Coup Omar Marmoush Omar Marmoush Blessure au genou Rayan Cherki Rayan Cherki Blessure à la cuisse Marcus Bettinelli Marcus Bettinelli Coup Rico Lewis Rico Lewis Inconnu Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Coup Nico O'Reilly Nico O'Reilly Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil
Diogo Dalot Diogo Dalot Blessure musculaire Mason Mount Mason Mount Coup Matheus Cunha Matheus Cunha Ischio-jambiers Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu

Aciron Enrike 18:10 Je pense aussi. Je comprends pas ça tourner bien avec Van Nistelroy ils sont allés chercher Amorim
Match Man City - Man United en direct commenté

4e journée de Premier League - dimanche 14 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Man United (Premier League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Premier League entre Man City et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Man United.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Adam Nunn arbitre assistant
Gary Beswick arbitre assistant
Simon Hooper quatrième arbitre
Neil Davies arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44293
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Date 14 septembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 4
Diffusion CANAL+
Code MCI-MUN
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man City Man United en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Man United ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, A. Khusanov, Rodri, J. Doku, T. Reijnders, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par Ruben Amorim évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : A. Bayındır, L. Shaw, M. de Ligt, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, M. Ugarte, N. Mazraoui, B. Mbeumo, A. Diallo, B. Šeško.

Qui arbitre le match Man City Man United ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Man United ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : P. Foden 18', E. Haaland 53' 68'.

