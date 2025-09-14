Prono
Match Man City - Man United en direct commenté
4e journée de Premier League - dimanche 14 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Man United (Premier League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Premier League entre Man City et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Man United.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man City Man United en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Man United ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, A. Khusanov, Rodri, J. Doku, T. Reijnders, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par Ruben Amorim évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : A. Bayındır, L. Shaw, M. de Ligt, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, M. Ugarte, N. Mazraoui, B. Mbeumo, A. Diallo, B. Šeško.
- Qui arbitre le match Man City Man United ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Man United ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : P. Foden 18', E. Haaland 53' 68'.