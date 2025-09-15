Roy Keane cartonne Manchester United après la défaite contre City

Roy Keane n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite de Manchester United contre Manchester City (3-0) à l’Etihad Stadium, estimant que l’équipe ne montre aucun signe de progrès sous la direction de Rúben Amorim. Battus par Arsenal, tenus en échec par Fulham et désormais humiliés dans le derby, les Red Devils peinent à convaincre en ce début de saison. Keane, particulièrement agacé par le manque d’engagement et d’intensité de l’équipe, a pointé du doigt certains cadres comme Luke Shaw et Bruno Fernandes, tout en dénonçant un collectif globalement amorphe, incapable de rivaliser face à un adversaire de haut niveau.

« Pas un seul carton jaune ! Le derby de Manchester, il pleut, c’est le genre de match où il faut quelques tacles. United, sors du terrain ! J’en ai marre de me répéter. Tu devrais être incapable de te lever pendant une semaine, pas un jaune ! Essaie de tacler. Essaie de toucher quelqu’un. Le football, c’est un jeu physique. (…) Ils sont juste une équipe très moyenne. Il n’y a aucun signe que les choses s’améliorent. Ils manquent de vraie qualité, ils galèrent défensivement. On parle du système, mais l’entraîneur ne bouge pas. On regarde les résultats, les points, les buts pour et contre, ce n’est pas beau à lire. Dès que le match commence, tu es inquiet, et contre n’importe quelle bonne équipe c’est pareil. Ils ont marqué quatre buts dont deux penalties. C’est presque les mêmes problèmes que l’an dernier », a vivement déploré la légende des Red Devils (479 matchs, 51 buts, 41 passes décisives).