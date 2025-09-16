Ronaldinho va retrouver un club en Iran

Le club iranien du Sepahan SC prépare un joli coup médiatique : ses dirigeants envisagent de nommer Ronaldinho au poste de conseiller sportif. Selon le média iranien استعدادفوتبال (Estedade Football), l’ancienne star brésilienne du FC Barcelone et du Milan AC est pressentie pour rejoindre l’encadrement du club basé à Ispahan. L’objectif serait d’apporter son expertise technique et son aura internationale pour soutenir le développement sportif de l’équipe.

Cette arrivée marquerait le grand retour de Ronaldinho dans le monde du football en dehors du Brésil, cette fois en Iran. Le club de Sepahan, habitué à jouer les premiers rôles dans le championnat local, espère bénéficier de l’image et de l’expérience de l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération afin d’attirer de nouveaux talents et renforcer sa notoriété sur la scène asiatique.