Atalanta : Ivan Jurić a été complètement choqué par le niveau du PSG

Pour son entrée en Ligue des champions, le PSG n’a laissé aucune chance à l’Atalanta, l’emportant 4-0 au Parc des Princes. Marquinhos a ouvert le score dès la 3e minute, Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise à la 39e, Nuno Mendes a alourdi le score dès le retour des vestiaires, et Gonçalo Ramos a conclu dans le temps additionnel. Tenant du titre et malgré plusieurs absences, Paris a tout simplement roulé sur l’équipe italienne grâce à une maîtrise technique et physique exceptionnelle, confirmant que les troupes de Lutèce restaient les patrons incontestés du continent européen.

Pour Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, cette rencontre a été un choc : « je pense que la différence physique a été énorme. Nous avons très bien joué après le premier but, alors que nous avions les 25 minutes nécessaires et que nous n’aurions pas dû encaisser le deuxième. Cependant, il est clair qu’ils sont à un niveau nettement supérieur au nôtre actuellement. Je pense qu’il nous manque quatre joueurs : Kolasinac, Lookman, Scamacca et Ederson, qui ont un impact particulier. J’ai vu plusieurs joueurs qui, selon moi, peuvent rivaliser à ce niveau. Kossounou, De Ketelaere, Bellanova, et il y a des jeunes joueurs encore en développement, comme Musah et Brescianini. Je pense qu’avec le temps, à mesure que les joueurs blessés se remettront, nous redeviendrons compétitifs ».

«Contre le PSG, vous choisissez comment vous voulez mourir»

La supériorité parisienne ne se limitait pas à l’efficacité offensive. Juric a souligné l’énorme écart de niveau entre les deux équipes : «ce n’est pas une question d’attitude, mais la différence a été énorme. Il faut analyser ce match avec lucidité. Je pense que le PSG est à un niveau différent de ce qu’on voit autour de nous. J’ai vu une performance qui nous donne du courage pour la suite. Nous avons très bien joué après le premier but, mais il est clair qu’ils sont trop loin devant nous. Est-ce que je referais les mêmes choix ? Ou est-ce que je ferais entrer un avant-centre pour leur donner plus de courage ? Ce n’est pas du courage. Daniel (Maldini, ndlr) aurait dû jouer ce rôle, identique à celui de Krstovic par la suite, mais sa performance n’a pas été bonne». Malgré une Atalanta appliquée avec des joueurs comme Kossounou, De Ketelaere ou Musah capables de rivaliser à l’avenir, les choix tactiques n’ont pas suffi à contenir un PSG fluide et collectif. L’issue du match aurait probablement été identique, tant l’écart de niveau est abyssal.

En conférence de presse, Jurić a également analysé la stratégie de son équipe face aux champions d’Europe en titre : «Honnêtement, nous les avons analysés attentivement. Aurions-nous dû être plus prudents et revenir en arrière ? En analysant les matchs et en faisant cela, les autres ont perdu lourdement. Les seules équipes comme Lens et Strasbourg qui ont bien joué contre eux étaient celles qui ont joué haut. C’était la seule option, après il faut choisir comment on veut mourir, d’une certaine manière, contre le PSG. Nous avons choisi cette approche, et j’en ai personnellement tiré de nombreux enseignements positifs. Je pense que jouer le PSG nous aide à comprendre ce qu’il faut pour être compétitif à un certain niveau. La ligne d’arrivée est encore loin, mais en récupérant tous nos joueurs absents, nous pouvons être compétitifs». Cette rencontre marquait le premier match de Jurić dans la plus prestigieuse compétition européenne. Après avoir annoncé vouloir rebattre les cartes malgré le succès contre Lecce, la situation n’a pas tourné en sa faveur.