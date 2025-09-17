Prono
Match PSG - Atalanta en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Atalanta (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Atalanta. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Atalanta.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Atalanta en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match PSG Atalanta en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Atalanta ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.
Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par I. Jurić évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, B. Djimsiti, I. Hien, O. Kossounou, L. Bernasconi, M. de Roon, Y. Musah, R. Bellanova, D. Maldini, M. Pašalić, C. De Ketelaere.
- Qui arbitre le match PSG Atalanta ?
Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Atalanta ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Atalanta ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Marquinhos 3', K. Kvaratskhelia 39', Nuno Mendes 51'.