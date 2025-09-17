Menu Rechercher
3 - 0
88'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 1re journée
PSG
3 - 0
MT : 2-0
88'
Atalanta
Temps forts
51'
3 - 0
Nuno Mendes (PD B. Barcola)
mi-temps
2 - 0
44'
B. Barcola (Penalty sauvé)
39'
2 - 0
K. Kvaratskhelia (PD A. Hakimi)
3'
1 - 0
Marquinhos (PD Fabián Ruiz)
Classement live 1 PSG 3 36 Atalanta 0
Possession 68% PSG Atalanta
Tirs 18 8 4 10 2 6
Grosses occasions créées 100% PSG 6 Atalanta 0
Compositions PSG 4-3-3 Atalanta 3-4-2-1
Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 ATA
1420 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 5 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3 #2 Logo Atalanta Yunus Musah 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 100
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atalanta Yunus Musah 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 6/7 86% #2 Logo Atalanta Odilon Kossounou 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Atalanta Odilon Kossounou 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Mario Pašalić 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Marten de Roon 0/6 0% #2 Logo Atalanta Isak Hien 0/5 0% #3 Logo Atalanta Daniel Maldini 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atalanta Isak Hien 3 #2 Logo Atalanta Marten de Roon 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Daniel Maldini 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 40/41 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 49/51 96% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 64/67 96%
Corners et centres réussis
#1 Logo Atalanta Raoul Bellanova 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 22

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
N
D
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Lucas Beraldo Lucas Beraldo Blessure à la cheville Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Coup
Éderson Éderson Blessure au genou Nikola Krstović Nikola Krstović Inconnu Gianluca Scamacca Gianluca Scamacca Blessure au genou Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers Ibrahim Sulemana Ibrahim Sulemana Lésion du ligament collatéral tibial du genou

Match PSG - Atalanta en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 17 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Atalanta (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Atalanta. Ce match aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Atalanta.

On en parle

Arbitres

Sandro Schärer arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Jonas Erni arbitre assistant
Stéphane De Almeida arbitre assistant
Lionel Tschudi quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36740
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 17 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code PSG-ATA
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Atalanta
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Atalanta en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match PSG Atalanta en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Atalanta ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.

Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par I. Jurić évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, B. Djimsiti, I. Hien, O. Kossounou, L. Bernasconi, M. de Roon, Y. Musah, R. Bellanova, D. Maldini, M. Pašalić, C. De Ketelaere.

Qui arbitre le match PSG Atalanta ?

Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Atalanta ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Atalanta ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Marquinhos 3', K. Kvaratskhelia 39', Nuno Mendes 51'.

