PSG : la sortie folle de Daniel Riolo sur Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a une nouvelle fois impressionné. Étincelant ce mercredi soir lors de la victoire du PSG face à l’Atalanta Bergame (4-0), le latéral marocain a livré une prestation complète, tant défensive qu’offensive, avec notamment une frappe sur le poteau dès la 10e minute. Inamovible dans le couloir droit depuis plusieurs saisons, sans réelle doublure pour souffler, l’ancien joueur du Real Madrid enchaîne les rencontres à haute intensité, sans jamais sembler emprunté physiquement. Une endurance qui force le respect de Daniel Riolo : « Hakimi ? Au moment où on se parle, c’est un surhomme. La façon dont il enchaîne en club et en sélection… Il joue tout le temps ! Ce soir, contre l’Atalanta, il est encore incroyable », a-t-il confié dans l’After Foot sur RMC.

Mais cette constance soulève aussi des inquiétudes, alors que la Coupe d’Afrique des nations se profile au Maroc (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). « C’est le gars en premier à qui je souhaite vraiment de ne pas se blesser. Ça me fait tellement peur à chaque fois que je le vois courir autant », alerte Riolo. S’il a déjà été décisif dans le parcours européen du PSG la saison dernière, Hakimi aborde un nouveau défi avec une compétition « quasi vitale » pour son pays, selon Riolo. « À sa place, je me dirais : il ne faut surtout pas que j’arrive blessé à la CAN, ce moment est beaucoup trop important pour moi, mon pays, ma famille », conclut-il.