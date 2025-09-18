L’OL va enfin jouer avec un n°9

Face à la presse hier, Paulo Fonseca a évoqué l’actualité de l’OL. Il a parlé du forfait de Rémy Descamps et de la première à venir de Dominik Greif. «Je suis très confiant. C’est un gardien qui communique beaucoup, qui a beaucoup progressé et acquis de l’expérience. Techniquement, c’est un gardien rapide et très réactif. Lorsqu’il est arrivé ici, il avait besoin de comprendre notre style de jeu, car nous impliquons beaucoup le gardien dans la construction.» Le coach rhodanien a aussi parlé du besoin de jouer avec un vrai numéro 9. Un poste occupé par Martin Satriano, recruté en fin de mercato.

La suite après cette publicité

«Nous avons besoin de jouer avec un attaquant. Martin est prêt à aider, peut-être pas pour tout le match, mais je comprends que les conditions ne soient pas parfaites (…) L’équipe d’Angers joue beaucoup en bloc bas et adopte un style différent. Nous avons besoin d’une présence dans la surface et nous avons la possibilité d’aligner Martin, Alejandro ou Enzo. Pour Sulc, c’est plus difficile, ce n’est pas un attaquant destiné à jouer dans la surface.» L’OL a besoin de sang neuf face au SCO vendredi soir.