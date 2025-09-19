Prono
Match Lyon - Angers en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 19 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Angers (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Angers. Ce match aura lieu le vendredi 19 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Angers.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Angers en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Angers en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Angers ?
Olympique Lyonnais : le coach Jorge Maciel a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Tessmann, M. Fofana, A. Karabec, K. Merah, M. Satriano.
Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : H. Koffi, J. Ekomié, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, H. Belkebla, Y. Belkhdim, J. Kalumba, L. Mouton, L. Raolisoa, P. Peter.
- Qui arbitre le match Lyon Angers ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Angers ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Angers ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par T. Tessmann 65'.