Menu Rechercher
1 - 0
81'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 5e journée
Lyon
1 - 0
MT : 0-0
81'
Angers
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
65'
1 - 0
T. Tessmann
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.90 N 2.10 2 7.00 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lyon 12 12 Angers 5
Possession 67% Lyon Angers
Tirs 13 9 4 4 0 4
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Angers 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Angers 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
ANG
1 1.9 N 2.1 2 7
318 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Malick Fofana 1 #2 Logo Lyon Adam Karabec 1
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2 #2 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 2
Fautes subies
#1 Logo Angers Prosper Peter 4 #2 Logo Lyon Malick Fofana 3 #3 Logo Lyon Adam Karabec 2
Ballons touchés
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 104
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 5/6 83% #2 Logo Lyon Clinton Mata 6/8 75% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 3 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #3 Logo Angers Carlens Arcus 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 5/5 100% #2 Logo Lyon Clinton Mata 3/3 100% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/7 0% #2 Logo Lyon Khalis Merah 0/6 0% #3 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Prosper Peter 0/6 0% #2 Logo Angers Justin Kalumba 0/3 0% #3 Logo Angers Louis Mouton 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 29/30 97% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 92/96 96% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 60/66 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
64% 19% 17%
Série en cours
D
V
V
V
V
N
N
D
V
V
Rencontres précédentes
76% 13 Victoires 12% 2 Nuls 12% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Rémy Descamps Rémy Descamps Blessure à la main Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Abner Abner Blessure à l'aine Tyler Morton Tyler Morton Carton rouge
Pierrick Capelle Pierrick Capelle Inconnu Louis Mouton Louis Mouton Maladie Louis Mouton Louis Mouton Blessure musculaire Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure au mollet Jim Allevinah Jim Allevinah Inconnu Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure musculaire Sidiki Chérif Sidiki Chérif Blessure à la cuisse Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure au pied Abdoulaye Bamba Abdoulaye Bamba Blessure au mollet

Top commentaires

Matthieu Gigant 22:10 Et ba on laura attendu celui la 3 Répondre
Voir tous les commentaires (69)

Match Lyon - Angers en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 19 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Angers (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Angers. Ce match aura lieu le vendredi 19 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Angers.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Thierry Bouille quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 31692
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 19 septembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OL-ANG
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Angers SCO
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Angers en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lyon Angers en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Angers ?

Olympique Lyonnais : le coach Jorge Maciel a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Tessmann, M. Fofana, A. Karabec, K. Merah, M. Satriano.

Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : H. Koffi, J. Ekomié, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, H. Belkebla, Y. Belkhdim, J. Kalumba, L. Mouton, L. Raolisoa, P. Peter.

Qui arbitre le match Lyon Angers ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Angers ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Angers ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par T. Tessmann 65'.

Top commentaires

Matthieu Gigant 22:10 Et ba on laura attendu celui la 3 Répondre
Voir tous les commentaires (69)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier