Ligue 1 : l’OL vient à bout d’Angers et revient à hauteur du PSG

Après un scénario plus que frustrant contre le Stade Rennais la semaine dernière, ayant conduit à la première défaite lyonnaise de la saison (1-3), les Gones devaient retrouver la victoire contre le SCO d’Angers, désireux de poursuivre son bon début de saison et faire tomber l’OL. Avec les premières titularisations du gardien Greif et du buteur Satriano, l’Argentin s’offrait la première occasion du match en tentant de trouver Maitland-Niles, mais Koffi était présent (6e). L’OL poussait pour ouvrir le score, mais Koffi, encore présent (23e), et sa défense privaient les Lyonnais de l’ouverture du score, eux qui ne parvenaient pas à combiner offensivement. Lyon intensifiait le jeu en seconde période, mais Koffi était encore présent devant Tolisso (51e). Maitland-Niles, à deux reprises, manquaient ensuite le cadre et le public du Groupama Stadium commençait à s’inquiéter (55e et 58e).

Il faudra finalement attendre un bon corner sur la tête de Satriano, encore repoussé par Koffi… mais Tessmann était là pour ouvrir le score (1-0, 65e). Le plus dur était fait, mais l’OL avait encore du mal à se mettre à l’abri et trouvait le poteau par Satriano (71e), puis Maitland-Niles, qui avait réussi le plus dur, manquait le cadre (80e). Après un dernier sauvetage fou de Greif sur son poteau (90e+4), l’OL réussissait le plus dur et revient provisoirement à hauteur du PSG, avant d’aller à Lille lors de la prochaine journée. De son côté, Angers subit sa deuxième défaite de la saison et retombe au 12e rang avant de recevoir Brest.