Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OL : Jorge Maciel se réjouit de la première de Martin Satriano

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
satrinao @Maxppp
Lyon 1-0 Angers

Ce vendredi, l’OL s’est imposé sur la plus petite des marges contre Angers (1-0). Libéré par Tanner Tessmann, le public lyonnais a également pu voir à l’oeuvre Martin Satriano et Dominik Greif pour leur première sous la tunique lyonnaise. Et si le gardien slovaque s’est illustré en réalisant plusieurs parades de grande envergure en fin de match, l’attaquant uruguayen a été plus discret.

La suite après cette publicité

Impliqué sur le but de Tessmann, l’ancien du RC Lens a récolté les louanges de Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, après la rencontre : «on a gardé la même dynamique, du moment qu’on avait Georges. Il peut donner la profondeur, faire des appels et il sait être un point d’appui. Dans le pressing, ce n’était pas facile, mais il a finalement été décisif, c’est dans le rebond qu’il a été bon. On attend qu’il travaille, qu’il crée des occasions.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Martín Satriano

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Martín Satriano Martín Satriano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier