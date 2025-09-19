OL : Jorge Maciel se réjouit de la première de Martin Satriano

Ce vendredi, l’OL s’est imposé sur la plus petite des marges contre Angers (1-0). Libéré par Tanner Tessmann, le public lyonnais a également pu voir à l’oeuvre Martin Satriano et Dominik Greif pour leur première sous la tunique lyonnaise. Et si le gardien slovaque s’est illustré en réalisant plusieurs parades de grande envergure en fin de match, l’attaquant uruguayen a été plus discret.

Impliqué sur le but de Tessmann, l’ancien du RC Lens a récolté les louanges de Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, après la rencontre : «on a gardé la même dynamique, du moment qu’on avait Georges. Il peut donner la profondeur, faire des appels et il sait être un point d’appui. Dans le pressing, ce n’était pas facile, mais il a finalement été décisif, c’est dans le rebond qu’il a été bon. On attend qu’il travaille, qu’il crée des occasions.»