OL : Malick Fofana ne veut pas s’enflammer

Ce vendredi, l’OL est allé chercher une victoire précieuse à domicile face à Angers. Gêné par des Angevins en place tactiquement et difficiles à manœuvrer, le club rhodanien a trouvé la faille en seconde période grâce à Tanner Tessmann. Une belle victoire durant laquelle Malick Fofana s’est encore illustré positivement. Gratifié d’un 6 par la rédaction de Foot Mercato, le Belge n’était pas loin d’être décisif sur de nombreuses opportunités. Interrogé après la rencontre au micro de Ligue 1+, l’ancien de La Gantoise est revenu sur l’incroyable début de saison de l’OL et n’a pas cédé à l’enflammade :

La suite après cette publicité

«On est très contents. C’était très important de gagner pour nous et les supporters, ce n’était pas facile contre une équipe difficile. On devait montrer une réaction après Rennes. On n’a pas lâché. Ils ont bien protégé leur but. Je pense la patience a fait la différence, on savait que ça allait être un bloc bas. On était soulagés de marquer. Ca se passe très bien, on a une bonne dynamique de groupe. Tout le monde s’entend bien, tout le monde est content. Les recrues se sont bien intégrées. Je prépare mes matches de la même façon, je sais que ça va être plus difficile, mais je travaille pareil. J’ai confiance en mes qualités, je ne regarde pas mes adversaires. Avec Nico, j’ai déjà joué l’année dernière, on se comprend. Il sait que j’aime les un-contre-un. Avec Abner, c’est bien aussi, j’ai une bonne connexion avec les deux. On travaille tous ensemble à l’entraînement. Il faut rester humble et continuer à travailler. Il y a les premiers matches d’Europa League qui arrivent, il faut continuer de travailler.»