OL - Angers : les notes du match

Après un scénario plus que frustrant contre le Stade Rennais la semaine dernière, ayant conduit à la première défaite lyonnaise de la saison (1-3), les Gones devaient retrouver la victoire contre le SCO d’Angers, désireux de poursuivre son bon début de saison et faire tomber l’OL. Avec les premières titularisations du gardien Greif et du buteur Satriano, l’Argentin s’offrait la première occasion du match en tentant de trouver Maitland-Niles, mais Koffi était présent (6e).

L’OL poussait pour ouvrir le score, mais Koffi, encore présent (23e), et sa défense privaient les Lyonnais de l’ouverture du score, eux qui ne parvenaient pas à combiner offensivement. Lyon intensifiait le jeu en seconde période, mais Koffi était encore présent devant Tolisso (51e). Maitland-Niles, à deux reprises, manquaient ensuite le cadre et le public du Groupama Stadium commençait à s’inquiéter (55e et 58e).

Tessmann délivre l’OL

Il faudra finalement attendre un bon corner sur la tête de Satriano, encore repoussé par Koffi… mais Tessmann était là pour ouvrir le score (1-0, 65e). Le plus dur était fait, mais l’OL avait encore du mal à se mettre à l’abri et trouvait le poteau par Satriano (71e), puis Maitland-Niles, qui avait réussi le plus dur, manquait le cadre (80e).

Après un dernier sauvetage fou de Greif sur son poteau (90e+4), l’OL réussissait le plus dur et revient provisoirement à hauteur du PSG, avant d’aller à Lille lors de la prochaine journée. De son côté, Angers subit sa deuxième défaite de la saison et retombe au 12e rang avant de recevoir Brest.

L’homme du match : Tanner Tessmann (7) : dans la lignée de son bon début de saison, l’Américain a encore été précieux ce vendredi. Dans tous les bons coups défensivement, il a gratté de nombreux ballons et son sens de l’anticipation lui a permis d’avoir un temps d’avance en permanence sur ses adversaires. Précis techniquement, il a avalé les kilomètres et a constamment été bien placé pour mettre fin aux espoirs angevins dans la progression de leur jeu. Clairvoyant, il a su alterner jeu court et jeu long et ses bonnes prises d’informations lui ont permis de distiller d’excellents ballons dans le dos de la défense vers Karabec ou Fofana. Peu présent offensivement, il a tenté sa chance à de nombreuses reprises et a été récompensé en seconde période. Sur une parade de Koffi, l’ancien de Venise a surgi de nulle part pour terminer du pied gauche (66e). Une prestation de grande envergure à l’instar de ses premiers matches époustouflants cette saison.

Olympique Lyonnais

- Greif (6,5) : pour ses débuts dans les buts lyonnais, le Slovaque a vécu une soirée tranquille. Peu sollicité sur sa ligne malgré une sortie hasardeuse en seconde période, il est resté vigilant et a fait parler sa qualité de pied sur ses relances courtes et longues. Ses deux incroyables parades en toute fin de match a sûrement assuré la victoire à l’OL ce vendredi.

- Maitland-Niles (6,5) : meilleur joueur lyonnais à Rennes, l’Anglais a encore été le plus inspiré en première période. Très solide défensivement, il a, comme à son habitude, exprimé ses qualités techniques en phase offensive. Perdant quelques ballons pour des tentatives parfois trop présomptueuses, il a régné sur son flanc droit. Son gros raté après une superbe action aurait pu parachever son beau match (79e).

- Mata (6) : le soldat de l’OL a encore été au rendez-vous. Impossible de le prendre de vitesse et le jeune Prosper Peter s’en est bien rendu compte ce vendredi. Ayant toujours une jambe ou une cuisse pour s’interposer sur les tentatives adverses, l’Angolais a encore montré sa grande combativité et a réalisé un match plein défensivement.

- Niakhaté (6) : solide comme un roc depuis le début de saison, Niakhaté a encore été performant. Présent dans les duels, il a souvent délégué la relance à ses coéquipiers et a toujours colmaté les brèches défensives de son équipe.

- Tagliafico (6) : relancé après la blessure d’Abner, l’Argentin a été consciencieux défensivement. Peu inspiré en phase offensive, il est monté en puissance dans la rencontre. Toujours aussi combatif, il a remporté de nombreux duels et sa couverture défensive a permis à son équipe de souffler sur de nombreuses offensives angevines.

- Tessmann (7) : voir ci-dessus.

- Tolisso (6) : le capitaine a été essentiel. Moins inspiré que d’habitude offensivement due à sa position reculée du jour, le natif de Tarare a été complémentaire à Tessmann dans l’entre-jeu. Perdant quelques ballons sur des actions désinvoltes ou des inspirations ratées, le champion du monde 2018 a su se venger en récupérant de nombreux ballons qui ont permis à Lyon de souffler en phase défensive. Un match complet jusqu’à sa sortie à la 81e minute pour le jeune Mathys de Carvalho.

- Merah (5,5) : la révélation du début de saison à l’OL a été intéressant ce vendredi. Toujours dans l’intervalle pour apporter une solution, il a tenté de faire évoluer le jeu par ses courses et ses transmissions. Encore un peu tendre physiquement et dans certaines initiatives "naïves", il a néanmoins eu des intentions plus que prometteuses. Remplacé par Pavel Sulc (65e), qui a fait beaucoup de différence en montrant de la détermination et de la qualité technique dans son entrée.

- Karabec (6) : désormais titulaire presque inamovible à droite, l’attaquant tchèque a réalisé un match intéressant. Toujours aussi précis avec sa patte gauche, il a tenté de nombreux centres et a fait parler son inspiration sur de nombreux gestes techniques. Parfois brouillon, il n’aura pas démérité et aura été valeureux dans les efforts défensifs. Tireur des coups de pied arrêtés de son équipe, il a déposé une galette sur la tête de Satriano pour le but de Tessmann. Un match complet. Remplacé par Ghezzal (90e).

- Satriano (5,5) : pour ses grands débuts, l’Uruguayen a montré beaucoup de bonnes choses. Peu disponible en première période, il n’a pas touché énormément de ballons. Au retour des vestiaires, l’ancien de Lens s’est fait violence et sa présence a apporté dans le jeu offensif des siens. Impliqué dans l’ouverture du score en armant une superbe tête repoussée par Koffi, l’attaquant de 24 ans s’est illustré en montrant une grande combativité quelques minutes plus tard pour aller toucher le poteau (71e). Remplacé par Enzo Molebe (81e), qui a montré de l’envie dans son entrée.

- Fofana (6) : comme souvent, sa vitesse et sa technique auront fait énormément de mal à la défense scoïste. Victime d’une faute grossière d’Arcus (33e), il aurait pu aller encore plus dans la percussion. Revigoré au retour des vestiaires, il a constamment été dans la provocation et a apporté beaucoup de danger dans la surface de ses adversaires. Il aurait pu être décisif mais son manque de réalisme ou celui de ses coéquipiers lui a empêché d’y parvenir. Remplacé par Afonso Moreira (90e).

Angers

- Koffi (5) : auteur de 7 arrêts face au Paris FC, Koffi a confirmé son excellent début de saison. Il l’a encore démontré dès la 6e minute avec une intervention décisive en se jetant dans les pieds de Maitland-Niles. Très peu sollicité par la suite, il n’a eu qu’une seule action à gérer en première période. Sur une frappe plutôt facile de Tolisso, il a préféré ne pas prendre de risques et a repoussé le ballon en corner à la 51e minute. Malgré un nouvel arrêt impressionnant, le cuir est revenu dans les pieds de Tessmann, qui a finalement trouvé la faille à la 65e minute (1-0). Il a encore sauvé les siens à la 83e sur une frappe de Fofana.

- Ekomié (4,5) : ancien joueur des Girondins de Bordeaux, le latéral gauche a mis à profit son gabarit et sa puissance athlétique pour contenir Karabec sur son aile. Actif dans son couloir, il a su combiner apport défensif et projection offensive. Il a aussi été propre dans ses relances et n’a pas hésité à se projeter pour soutenir les actions angevines. En seconde période, il a toutefois davantage souffert lorsque les Lyonnais ont intensifié leur pression. Il a trouvé le poteau en toute fin de match (94e), une fin de rencontre frustrante pour le SCO.

- Lefort (5) : positionné à gauche de la défense centrale, Lefort a mis son équipe en difficulté à la 20e minute avec une faute évitable à l’entrée de la surface, offrant à l’OL un coup franc dangereux à 27 mètres, sanctionné d’un carton jaune logique. Il s’est néanmoins montré solide dans le jeu aérien, notamment sur un centre travaillé de Tolisso à la 55e minute. Le but encaissé entache sa prestation, malgré un match globalement correct.

- Camara (5,5) : défenseur central droit, il a surtout été habitué à évoluer avec la réserve la saison dernière. Contre l’OL, il est resté plutôt discret ce soir. Précis dans ses passes et serein dans ses relances, il a montré une bonne maîtrise technique malgré son manque d’expérience. Comme son compère en défense, Ousmane Camara a affiché de la sérénité et n’a pas été beaucoup sollicité en première période. Un match plutôt sérieux sur le plan individuel.

- Arcus (4) : tout au long du match, il s’est montré actif sur son flanc droit, multipliant les débordements. Il a subi une faute de Tagliafico dans sa surface à la 31e minute, offrant à Angers un temps de répit face à la domination lyonnaise. Quelques minutes plus tard, sur une accélération de Malick Foana à la 37e, il a taclé en retard le Belge et aurait pu être expulsé, le Lyonnais partant seul au but. Heureusement pour lui, il n’était pas le dernier défenseur et n’a écopé que d’un carton jaune.

- Belkebla (5) : capitaine d’Angers ce soir et aligné en pointe basse au cœur du jeu, l’international algérien n’a toujours pas inscrit le moindre but sous ses nouvelles couleurs. Face à un Tolisso très haut dans le dispositif lyonnais, il a privilégié la sécurité, prenant peu de risques et orientant régulièrement le jeu vers l’arrière pour conserver le ballon. Son rôle a été essentiel dans la circulation et la maîtrise du cuir, même s’il a eu peu d’impact dans la verticalité. Avec son numéro 93 dans le dos, en référence à Drancy, il a beaucoup travaillé défensivement, comme en témoigne le ballon chipé dans les pieds de Malick Fofana à la 58e minute.

- Belkhdim (4,5) : le Marocain de 23 ans évoluait à gauche du trio du milieu de terrain. Comme à son habitude, Yassin Belkhdim a montré une belle qualité technique et s’est rendu important lors des phases de possession. Cependant, il n’a pas suffisamment pesé offensivement et a eu peu d’influence dans le jeu, notamment dans la moitié de terrain adverse. Un match assez difficile à noter, tant il est resté sur ses acquis et n’a que peu tenté ce soir. Il a été remplacé par l’expérimenté Capelle à la 82e.

- Mouton (3,5) : pour sa première saison au SCO, l’ancien joueur de l’ASSE s’installe déjà comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Alexandre Dujeux. À la 26e minute, en retard sur un centre intéressant de Rao-Lisoa, il n’a pas réussi à cadrer son tir, manquant donc la première véritable occasion du match pour ouvrir le score. Sa première mi-temps a été en demi-teinte, probablement la moins convaincante des trois milieux de terrain. Dujeux a donc préféré le remplacer par Abdelli à la 62e minute.

- Raolisoa (4,5) : titularisé sur l’aile droite, le Français aime se projeter pour finir ses actions par un centre. Très rapide, il a pris de vitesse toute la défense de l’OL à la 26e minute avant de centrer, mais Greif s’est imposé. Toujours dangereux sur son couloir, il a également percuté à plusieurs reprises sur le côté gauche lorsqu’il combinait avec Kalumba. Cependant, il s’est progressivement éteint au fil des minutes et n’a plus apporté grand-chose en seconde période. Il a été remplacé par Lanroy Machine à la 90e.

- Kalumba (4) : âgé de seulement 20 ans, il évoluait sur le côté gauche de l’attaque, dans un duel constant avec Maitland-Niles. Le natif de Roubaix n’avait joué qu’une seule fois avec l’équipe première depuis le début de saison. Kalumba aime enrouler ses frappes du pied droit lorsqu’il repique dans l’axe, mais ce soir, il est resté bien trop timide. Il a peiné à se mettre en évidence, d’autant que le jeu a surtout penché sur le couloir droit lors de cette première période. Trop discret, il a finalement été remplacé par Cherif à la 61e minute.

- Peter (3,5) : buteur contre Rennes lors de la 3e journée de Ligue 1, Prosper Peter était préféré à Cherif en attaque. Malheureusement pour le Français de 18 ans, il est resté invisible en première période, se contentant de presser la défense adverse. Dès le début de la seconde période, il s’est montré plus entreprenant, comme sur sa chevauchée solitaire à la 52e minute, où il a subi une grosse faute de Merah, averti par l’arbitre. Un match très compliqué pour le jeune natif d’Angers, qui n’a joué que cinq matchs en professionnel jusqu’à présent.