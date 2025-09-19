Menu Rechercher
Ligue 1

OL : Martin Satriano savoure sa première contre Angers

Par Samuel Zemour
1 min.
Martin Satriano a le but dans le sang @Maxppp
Lyon 1-0 Angers

Transféré d’urgence en fin de mercato à l’Olympique Lyonnais pour faire face au départ de Georges Mikautadze à Villarreal, Martin Satriano (24 ans) s’est engagé dans les dernières heures et débutait sa première ce vendredi soir contre le SCO d’Angers (1-0). S’il n’a pas marqué, il reste impliqué sur l’ouverture du score de Tanner Tessmann et a savouré sa première sortie sur ses nouvelles couleurs.

«C’est toujours compliqué ce genre de rencontre, c’était mon premier match ici et je suis content d’avoir gagné. C’est bien et il faut continuer. Cela s’est bien passé, j’ai eu un peu de fatigue à la fin seulement. Mais j’ai senti beaucoup d’énergie de la part des supporters, c’est qu’un début et il faut continuer. C’est important d’avoir réagi (après la défaite à Rennes)», a lâché la recrue lyonnaise.

