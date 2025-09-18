PSG : Luis Enrique est au cœur d’une nouvelle polémique !

Entrée en matière parfaite pour le PSG en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont lancé leur défense du titre avec une victoire 4-0 contre l’Atalanta, roulant sur l’écurie italienne sans donner l’impression de se fatiguer outre-mesure, et envoyant ainsi un sacré message au reste de l’Europe. Et pour ce choc, comme il l’avait déjà fait face au RC Lens en Ligue 1 le week-end dernier, le tacticien parisien a choisi d’observer la première période depuis… la tribune.

« Je répète ce que j’ai fait au dernier match parce que, d’en haut, je prends beaucoup d’informations que je peux utiliser à la mi-temps. Avoir plus d’informations, c’est important pour moi. Les joueurs sont habitués. Rafel (Pol), mon adjoint, sera là (à sa place, au bord du terrain) et ce qu’il va dire aux joueurs, c’est grâce à ce que j’ai vu depuis la tribune », avait-il ainsi expliqué devant les caméras de Canal+ avant la rencontre. Un peu à la manière d’un coach de rugby ou de football américain, Lucho prend de la hauteur pour mieux observer le placement et les déplacements de ses joueurs et des adversaires.

L’Espagne n’apprécie pas

Une nouvelle habitude qui fait tout de même polémique ailleurs. Marca indique par exemple qu’en Espagne, il est illégal pour un entraîneur d’assister à un match depuis les gradins, hors cas de force majeure. Eduardo Iturralde Gonzalez, ancien arbitre international, a aussi critiqué le choix de son compatriote sur la Cadena SER.« Dans peu de temps, ce sera interdit par tous les organismes du foot pour qu’il ne répète pas ça. L’entraîneur doit être sur le banc », a-t-il expliqué.

En Italie, au lendemain de la lourde victoire parisienne, la presse transalpine ne crie pas forcément au scandale, mais elle a clairement été étonnée de voir Lucho en tribunes. « Luis Enrique a vu la première période depuis les tribunes, à cinq mètres de notre poste de presse. Il prétend que d’en haut, vous pouvez mieux lire les matchs, alors il brise le moule et pendant 45 minutes, il abandonne le banc. Le PSG a de la chance. L’Atalanta avait dans le même point de vue trois des collaborateurs de Juric, les tacticiens-statisticiens, équipés d’ordinateurs équipés de programmes spéciaux. Compte tenu de la façon dont cela s’est passé, vous pouvez tirer vos propres jugements », explique le Corriere de Bergamo. Interrogé par les journalistes espagnols après ce match contre la Dea, Luis Enrique a ironisé : « je pense que je ne vais pas faire ça à l’extérieur, c’est plus risqué ». Affaire à suivre…