Ligue 1

PSG : trois joueurs parisiens ont déjà l’OM dans le viseur

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille PSG
Malgré la large victoire face à l’Atalanta (4-0), Nuno Mendes, Lucas Chevalier et Khvicha Kvaratskhelia ont déjà les yeux tournés vers le Classique de dimanche contre l’Olympique de Marseille. Nuno Mendes a souligné la préparation du groupe : « On va bien se reposer parce qu’on n’a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu’on est bien pour affronter Marseille. »

Lucas Chevalier, qui connaît déjà la pression de ces matches avec Lille contre Lens, s’est dit impatient d’y participer : « Le Vélodrome c’est très hostile mais j’apprécie. On va arriver là-bas pour gagner, rendre fier nos supporters. » Kvaratskhelia a ajouté : « Chaque match nous sert à nous préparer pour le suivant, et nous savons ce que ce match représente pour nos fans. Nous allons essayer de faire de notre mieux. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
