Le conseil mercato de Carlo Ancelotti à Endrick

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick (19 ans) n’a plus été convoqué avec le Brésil depuis mars dernier. L’ancien joueur de Palmeiras, annoncé avec insistance à l’Olympique Lyonnais, va devoir vite réfléchir à sa situation s’il souhaite reporter le maillot de la Seleçao. En tout cas, c’est ce que souhaite le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti.

« Oui, je lui ai parlé au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant, il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui est le mieux pour lui. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu’il est important pour lui de revenir sur le terrain et de montrer ses qualités », a déclaré l’Italien dans un entretien au média brésilien Placar. À Endrick d’agir désormais.