Julian Nagelsmann s’en prend à Liverpool pour Florian Wirtz

Florian Wirtz traverse une période difficile à Liverpool. Arrivé cet été pour 135 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen, le milieu offensif allemand de 22 ans n’a toujours pas marqué cette saison et n’a délivré que 3 passes décisives en 16 matchs. Dimanche, il a été particulièrement discret lors de la lourde défaite des Reds contre Manchester City (0-3). De quoi susciter de nombreuses critiques en Angleterre, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Interrogé en conférence de presse sur sa performance, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a défendu Wirtz tout en pointant du doigt l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot. «Le club dans son ensemble n’est pas aussi stable cette année que l’année dernière. Il est beaucoup plus difficile de se faire une place dans l’équipe maintenant. Si vous regardez le match contre City, ils ont été la pire équipe pendant les 90 minutes. C’est donc difficile pour Flo d’avoir un impact significatif», a-t-il expliqué avant d’ajouter : «Liverpool pourrait aussi l’aider en concrétisant les occasions qu’il crée. On a l’impression qu’ils ne veulent pas marquer sur ses passes… C’est une partie de la vérité.»