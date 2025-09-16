Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Benjamin Pavard n’avait pas prévu de quitter l’Inter

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pavard OM @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Cet été, Benjamin Pavard a fait son grand retour en France après ses expériences à l’étranger (Bayern Munich, Inter). Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, le défenseur français a toutefois révélé qu’il n’avait pas prévu à l’origine de quitter son ancien club.

« J’étais super bien à l’Inter, mais le club m’a fait comprendre que je devais partir pour des raisons d’argent. Je ne me voyais pas partir dans n’importe quel club. Ça faisait un certain temps que mes agents étaient en contact avec Marseille », a-t-il confié à Canal+.

