L’OM tremble face à Kylian Mbappé, l’Europe attend impatiemment le retour de la Ligue des champions

L’OM, victime préférée de Mbappé

Kylian Mbappé retrouve l’Olympique de Marseille ce soir. Evidemment, ce sera avec le maillot du Real Madrid que le Français se présentera, mais ça ne change rien, le Kyks aime jouer contre la formation marseille. Mieux, Kylian Mbappé adore marquer contre l’OM et au vu de la forme de l’ancien Parisien, le club phocéen peut s’attendre à souffrir face au nouveau roi de Madrid, écrit La Provence. Son adaptation a mis du temps, mais le natif de Bondy est maintenant le leader assumé de ce Real Madrid, prêt à prouver qu’il est bien un des meilleurs joueurs du monde. Mbappé a affronté l’OM 16 fois dans sa carrière, pour un bilan peu flatteur pour la formation marseillaise de 14 victoires et 2 matchs nuls, avec 10 buts et 3 passes décisives pour le Français. Autant dire que c’est une montagne qui se dresse devant l’OM.

L’Europe attend le retour de la Ligue des champions

La reprise de la Ligue des champions fait parler en Espagne avec la réception de Marseille. «Une Champions League de Mbappé» titre Marca sur sa Une. A l’image des louanges tressés dans la presse française, l’état de forme du capitaine des Bleus rassure en Espagne. En Italie, on attend aussi la rentrée de la Ligue des Champions de pied ferme, «à notre tour» pouvons-nous lire en Une de la Gazzetta Dello Sport. Après la finale de l’Inter Milan, la presse italienne présente ses ambitions pour l’édition à venir, l’Italie a des champions souligne le journal au papier rose dans ses pages intérieures. Une ambition toutefois mesurée, puisque le Corriere dello Sport définit ses représentants comme des «outsiders» pour cette édition 2026. Naples, Inter Milan, Juventus Turin, ces trois équipes ont des arguments mais n’ont pas la puissance économique des équipes de Premier League par exemple, et ne présentent pas un effectif aussi bien calibré que les favoris. On finit sur la réception d’Arsenal par Bilbao, une grande nuit en perspective pour le retour de la grande Coupe d’Europe à San Mamés. La Cathédrale en costume de gala pour un «duel d’étoiles» pour Mundo Deportivo, les Basques chercheront à choquer pour ces débuts, contre une équipe d’Arsenal qu’ils n’ont jamais affronté.

Ruben Amorim est totalement lâché par son vestiaire

En Angleterre, la gifle reçue par Manchester United ne passe toujours pas dans la presse anglaise et l’avenir de Ruben Amorim fait encore la Une. «Les stars de United perdent la foi» titre le Daily Express sur sa Une. On savait que les résultats ne suivaient pas, mais désormais la pierre est jetée, le vestiaire aurait lâché son entraîneur. Son obstination à jouer dans son système, sa rigidité dans ses consignes font que les stars du vestiaire ne semblent plus adhérer au projet. «Tu ne sais pas ce que tu fais» avance le Mirror Sport sur sa Une, ajoutant que les joueurs sont confus sur ce qu’il veut mettre en place. «Ça paraît sombre pour Amorim», ajoute le quotidien britannique, avançant un avenir à la Erik Ten Hag, viré par le club après un début de championnat raté. Parmi les critiques faites à l’entraîneur portugais, le rôle donné à Bruno Fernandes pose question, comme le souligne le Manchester Evening News.

