Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique donne déjà rendez-vous à l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Marseille PSG
À l’issue de la large victoire du PSG face à l’Atalanta (4-0) en Ligue des champions, Luis Enrique a rapidement basculé sur le choc de dimanche contre l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a insisté sur l’importance de ce rendez-vous pour le club et ses supporters. « On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre », a-t-il déclaré.

Le technicien parisien a également souligné son enthousiasme pour ces grandes affiches : « J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontations. Et j’aime entraîner pour ces matches. C’est un Classique ». Un discours qui confirme que le PSG, malgré son entrée réussie en Ligue des champions, a déjà le regard tourné vers ce sommet du championnat.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Marseille
Luis Enrique

